Im Kampf gegen das Coronavirus sucht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Cottbus Plasmaspender, die selbst schon mit Covid-19 infiziert waren. Wie Kerstin Schweiger vom DRK-Blutspendedienst rbb|24 sagte, könnten diese Spender schwer an Corona erkrankten Patienten helfen.

"Menschen entwickeln nach einer überstandenen Corona-Infektion in der Regel Antikörper und diese sogenannten neutralisierenden Antikörper können schwer aktuell an Covid-19 erkrankten Menschen unter Umständen helfen, diese Krankheit zu überwinden", so Schweiger, "die Gabe solcher Antikörper kommt dann in Frage, wenn eine sonstige Medikamantation in der Behandlung nicht in Frage kommt."

Bei Spendern werde das Plasma auf den Gehalt an diesen Antikörpern getestet, erklärt Kerstin Schweiger. Seien genug Antikörper enthalten, werde im Labor ein sogenanntes Rekonvaleszentenplasma hergestellt, das dann bei der Behandlung von Corona-Patienten eingesetzt werde.