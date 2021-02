Audio: Antenne Brandenburg | 19.02.2021 | Aline Lepsch | Bild: rbb

Schulstart am Montag - Brandenburger Grundschulen starten mit drei Modellen in den Wechselunterricht

19.02.21 | 18:20 Uhr

Am Montag dürfen Grundschulkinder in Brandenburg wieder in die Schule gehen, allerdings nur in kleineren Gruppen. Die Organisation liegt bei den Schulen: Sie können zwischen drei verschiedenen Modellen - nach Uhrzeiten, Tagen oder Wochen - wählen.

Nach wochenlanger Corona-Zwangspause startet am Montag in den Brandenburger Grundschulen wieder der Unterricht in den Klassenräumen. Es wird allerdings Wechselunterricht sein, das heißt, nur die Hälfte der Klasse sitzt vor Lehrer oder Lehrerin, die andere Hälfte wird weiter zu Hause lernen. Eine Herausforderung für Schüler und Schulen, so der Leiter des Staatlichen Schulamtes Cottbus, Uwe Mader. Seit Anfang des Schuljahres hätten die Schulen Konzepte für den Hybridunterricht erarbeitet und in dieser Woche für die Umsetzung verfeinert. Dabei gebe es drei Modelle, von denen sich die Schulen jeweils eins aussuchen können.

Drei Wechselunterrichts-Varianten

So sei es möglich, die Schulbesuche in gerade und ungerade Wochen zu unterteilen. Dann gebe es die Variante nach Tagen, bei der wechselweise eine Hälfte der Schüler am Montag, Mittwoch und Freitag kommt, die andere am Dienstag und Donnerstag. Das dritte Modell ist der Schichtunterricht: Eine Hälfte der Klasse kommt vormittags, eine nachmittags. Die Erich-Kästner Grundschule in Cottbus hat sich für den wochenweisen Wechsel entschieden. Trotz der aufwändigen Vorbereitung geht Leiterin Martina Theunert von einem spannenden Start am Montag aus. Eine Herausforderung werde es sein, für die Kinder zu Hause den Unterricht per Livestream zu sichern. Dafür ist die Schule mit Whiteboards und Kameras ausgestattet. Hinzu käme die Notbetreuung.

