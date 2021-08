"Aktuell ist über die Schulen bzw. Schulträger ein gemeinsamer Brief der Ministerinnen Nonnemacher und Ernst geplant an Eltern, Kinder und Jugendliche ab Klasse 6 mit Erläuterungen zur Stiko-Empfehlung und Ermunterung zum Impfen", heißt es vom Ministerium.

Bereits im Mai sei ein Konzept erarbeitet worden, nach dem Kinder und Jugendliche geimpft werden könnten. Mit der Empfehlung der Stiko werde dies nun wirksam. Grundsätzlich bleibt das Impfen die Aufgabe der Kommunen.

So seien nun alle niedergelassenen Ärzte aufgefordert, die Impfung für Kinder und Jugendliche anzubieten. Genügend Impfstoff sei vorhanden. Zudem gebe es Überlegungen, in den Impfzentren spezielle Zeitfenster für Schulklassen einzurichten. "Wir bitten die Jugendlichen und ihre Eltern ausdrücklich, die bestehenden Impfzentren intensiv zu nutzen. Ärztliche Aufklärung und zentrale erprobte Abläufe bieten sich an, um schnell und wirksam geimpft zu werden", so das Ministerium in seiner Antwort an den rbb. Wo es sich anbietet, sollen auch mobile Impfteams in die Schulen gehen, heißt es weiter.

Eltern müssen sich für Impfungen in den Impfzentren allerdings gezielt erkundigen. So gab es beispielsweise am Dienstag in Cottbus erneut einen Sonderimpftag, an dem kein Termin nötig war.