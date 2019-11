Der Flugplatz Drewitz bei Peitz (Spree-Neiße) bekommt offenbar einen neuen Eigentümer. Der Flugbetrieb soll nicht fortgesetzt werden, stattdessen will eine Investorengruppe auf dem Gelände Busse mit Elektroantrieb ausstatten.

Der Verkehrslandeplatz Cottbus-Drewitz in der Nähe von Peitz (Landkreis Spree-Neiße) soll verkauft werden. Das teilte die Amtsdirektorin von Peitz, Elvira Hölzner (parteilos), am Donnerstag auf rbb-Nachfrage mit. Ein Weiterbetrieb als Flugplatz sei von den wahrscheinlichen neuen Eigentümern, einer Investorengruppe, nicht vorgesehen. Stattdessen setze die Gruppe auf Elektromobilität. Das Amt erhoffe sich neue Industriearbeitsplätze für die Region.

Die neuen Investoren wollen das 210 Hektar große Gelände laut Hölzner nutzen, um Busse auf Elektroantrieb umzurüsten. Damit sollen zusätzliche Industriearbeitsplätze in der Region entstehen.

Das Gelände soll in der nächsten Woche offiziell verkauft werden. Dann beginnen laut Hölzner die Planungen für die weitere Nutzung des Geländes. "Wir müssen einen neuen Bebauungsplan aufstellen, wir müssen den Flächennutzungsplan ändern, das ist schon eine Zeitspanne von eineinhalb Jahren", so Hölzner.

"Die jetzigen drei Eigentümer haben sich lange bemüht dort etwas zu etablieren in Richtung Fliegen, was leider nicht geklappt hat", erklärt Elvira Hölzner. Die Landesregierung habe schriftlich erklärt, dass Drewitz kein Ausweichflugplatz für den BER werde. "Das war natürlich der Todesstoß", meint sie.

Der Flugplatz Drewitz hat eine lange Geschichte. Zu DDR-Zeiten war er als Militärflugplatz genutzt worden. In den 90-er Jahren entdeckten dann Geschäftsreisende den Verkehrslandeplatz für sich. Auch Energie Cottbus startete in Erstligazeiten von Drewitz zum nächsten Gegner. Eine Flugschule und viele Hobby- und Sportflieger siedelten sich an.



Der Flugplatz war allerdings auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen und wurde 2014 verkauft. Die Flacks-Group plante einen Reparatur- und Wartungsstützpunkt für Transport- und Passagiermaschinen zu errichten. Der Eigentümer meldete allerdings ein Jahr nach dem Kauf Insolvenz an.

Neuer Besitzer wurde die KSW II Entwicklungs GmbH. Die Gesellschaft wollte den Flugbetrieb fortsetzen, einen Instandhaltungspunkt aufbauen und Piloten an einem Flugsimulator ausbilden. Auch diese Pläne scheiterten.