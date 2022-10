Herbert Berlin Donnerstag, 20.10.2022 | 18:22 Uhr

Dann sollte sich die Politik mal fragen, was man ändern könnte. Nämlich: Diplomatie und Friedensverhandlungen sofort!



Ein schönes Interview in der TAZ von 2014, für die die denken, die derzeitige Situation sei "vom Himmel" gefallen.



Jack Matlock, ehemaliger US-Botschafter in Moskau: "Ich entschuldige nicht, was er tut. Und ich billige es auch nicht. Aber ich sage, es war komplett vorhersehbar. Putin handelt so, wie jeder russische politische Verantwortliche unter diesen Umständen handeln würde. Der Umsturz in Kiew im vergangenen Februar hat Leute in den Sicherheitsapparat gebracht, die vehement antirussisch sind und die politisch so weit rechts stehen, dass man sie ohne Übertreibung Neonazis nennen kann. Die gewaltsame Übernahme von Regierungsgebäuden hat im Westen der Ukraine begonnen. Nicht im Osten."

https://taz.de/Ex-US-Botschafter-ueber-Ukraine-Krise/!5033743/