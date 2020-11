Grundstücksangebot für Kloster-Neubau in Neuzelle

Für seinen ersten Klosterneubau in Brandenburg seit dem Mittelalter hat der Zisterzienserorden nun ein Grundstück zur Verfügung. Am Donnerstag überreichte der Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle, Norbert Kannowsky, ein notariell bestätigtes Kaufangebot an den Prior der Neuzeller Zisterziensergemeinschaft, Pater Simeon Wester.