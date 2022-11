Bei dichtem Nebel hat sich ein Paddler aus der Region Frankfurt (Oder) auf der Müritz und den Nachbarseen gründlich verfahren und eine Suchaktion von Polizei und Wasserwacht ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der 47-jährige Wassersportler am Montag, dem Reformations-Feiertag, leicht unterkühlt etwa 20 Kilometer südlich seines eigentlichen Ziels gefunden.

Der Brandenburger war am Morgen an einem Hotel am Nordufer in Waren an der Müritz bei Sonnenschein zu einer Paddeltour aufgebrochen. Er schipperte durch den Eldenburger Kanal in den Kölpinsee, wo bereits Nebel aufzog. Schon dort bekam der Paddler Sichtprobleme, fand aber doch wieder den Kanal zur Rücktour.

Als der Mann dann mittags noch nicht zurück und der Nebel noch dichter war, alarmierte seine Frau vom Hotel aus Helfer. Diese fanden ihn erschöpft unweit vom Bolter Kanal im Südosten der Müritz, wie der Polizeisprecher berichtete.