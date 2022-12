Nach einer Schiffshavarie auf der Oder sind auf polnischer Seite bei Stara Rudnica rund 2,5 Tonnen Dieselöl in den Fluss geflossen. Dies bestätigte am Mittwoch auf rbb-Nachfrage ein Sprecher des benachbarten Landkreises Märkisch-Oderland.

Messwerte in der Oder zeigen weiter einen hohen Salzeintrag an. Der Verursacher ist noch unbekannt. Ein Gewässerökologe warnt vor einer neuen Umweltkatastrophe - und sieht eine Verbindung zum Oder-Ausbau.

"Unser Katastrophenschutz ist von polnischer Seite am Dienstag darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es am Montagfrüh auf polnischer Seite zwischen der Stadt Stara Rudnica und Neurüdnitz zu einer Havarie an einem Schubboot gekommen ist", so Kreissprecher Thomas Berendt.



Demnach ist als Ursache für den Dieselaustritt dort ein Loch im Kraftstofftank des Schubboots ("Przebicie zbiornika z paliwem łodzi typu 'pchacz'") angegeben worden. Die entsprechenden polnischen Havariemelde-Bögen liegen dem rbb vor. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" hierüber berichtet.