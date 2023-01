Der Waldökologe Pierre Ibisch will durch seine Forschung herausfinden, wie Wälder am besten gegen Brände geschützt werden können. Im Bezug auf Brandstiftung müsse dabei auch über bessere Überwachung und Betretungsverbote diskutiert werden.

Pierre Ibisch leitet das Forschungsprojekt "Pyrophob" und untersucht, wie Wälder gegen Brände und den Klimawandel besser geschützt werden können. Der Waldökologe und Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) hat auch direkte Erfahrungen mit Waldbränden gesammelt: Im Juni brannte ein Teil der Versuchsflächen seines Projekts in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark).

Da wird man schauen, wie man wirkungsvoller verhindert, dass Menschen in den Wald gehen und etwas anzünden. Das ist eine unangenehme Frage, ob das auch teilweise mit Betretungsverboten einhergehen muss, ob in kritischen Bereichen auch eine bessere Überwachung stattfinden muss. Das muss diskutiert werden.

Am Donnerstag fand die erste Waldbrandkonferenz in der Brandenburger Staatskanzlei statt. Waren Sie da auch mit involviert? Hat man Waldforscher dazu eingeladen?

Aber nutzt Brandenburg auch diese Erfahrung, die Sie auf den Forschungsflächen machen, und die Empfehlungen, die Sie geben? Stoßen Sie damit auf offene Ohren oder verhallt das irgendwo?

Unser Vorhaben wird ja in einem Konsortium durchgeführt, in dem auch das Land Brandenburg beteiligt ist, also das Landeskompetenzzentrum Forst aus Eberswalde. Wir sind zum Thema Waldbrand auch im Gespräch mit dem Ministerium. Ich habe den Eindruck, dass die Information aufgenommen wird und sie in Zukunft intensiver einfließen kann, auch in die Bildung und Weiterbildung der Förster.