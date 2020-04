Die neuen Regelungen sollen laut Planung ab kommendem Montag in Kraft treten. Generell bleibt Ausländern die Einreise nach Polen verwehrt, außer in bestimmten Ausnahmefällen. In der kommenden Woche solle den Angaben zufolge über weitere mögliche Erleichterungen im Grenzverkehr entschieden werden.



In der vergangenen Woche hatten in polnischen Grenzstädten in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mehrere hundert Menschen protestiert. Brandenburg unterstützt Pendler finanziell, wenn sie sich entscheiden, im Land eine Unterkunft zu nehmen. Mehr als 14.000 Menschen aus Polen arbeiten in Deutschland.