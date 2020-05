Der Grund des Besuchs: Im Gesundheitsamt sind seit Mitte April 15 Soldaten im Einsatz. Sie gehören zum Fernmeldebataillon 610 aus der Uckermark-Kaserne in Prenzlau. Die Truppe leistet in Eberswalde Amtshilfe in der Corona-Pandemie. Generalmajor Breuer ist gekommen, weil ihm das "Kommando Territoriale Aufgaben" unterseht. Die Abteilung ist zuständig für Einsätze der Bundeswehr im Inland.

Es wirkt ein bisschen, als fände eine unorthodoxe Militärparade im Paul-Wunderlich-Haus, dem Sitz des Landkreises, in Eberswalde statt: Ein Tross uniformierter Soldaten zieht durch das Gebäude zum Gesundheitsamt. Der Landkreis Barnim hat am Donnerstag hohen Besuch. Generalmajor Carsten Breuer ist "zur Erkundung" im Haus der Kreisverwaltung, der Landrat hat ihn vor der Tür abgeholt.

Einer der Soldaten, die derzeit im Gesundheitsamt arbeiten, ist der Oberstabsgefreite Tino Mai aus Finowfurt. Er ist für die Datenerfassung zuständig: "Wir tragen in die Datenbank die positiven und negativen Fälle ein, die wir dann registrieren, so dass man die in der Datenbank wiederfinden kann," sagt er. Sonst arbeite er im Personalwesen der ersten Kompanie, das sei so ähnlich.

Herrscht hier im Gesundheitsamt eigentlich eine andere Stimmung als in der Kaserne? "Äh... Ne, ist beides locker", sagt Mai. "Und entspannt", fügt er hinzu und lacht schüchtern. Eine andere Antwort hätte auch überrascht: Schließlich ist der Raum voller Kollegen – in Zivil und in Uniform. Es wirkt ein bisschen wie ein Gefechtsstand.