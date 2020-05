Aktuell sind in Brandenburgs Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchete in Eisenhüttenstadt drei mit einer Covid19-Infektion getestete Menschen untergebracht. Das teilte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde des Landes, Olaf Jansen, am Dienstag auf Nachfrage des rbb mit. Die drei Personen gehören zu einer Familie und sind derzeit in strenger Quarantäne in einem eigenen Wohncontainer separiert untergebracht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es Jansen zufolge in den vier Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge insgesamt sechs Corona-Erkrankungen. Davon sind drei wieder genesen. Jansen führt die geringe Zahl von Erkrankungen auf ein Bündel an Maßnahmen zurück.