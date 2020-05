Der Marktplatz in Beeskow (Oder-Spree) am Vormittag kurz nach 10 Uhr: strahlender Sonnerschein, keine Wolke trübt den blauen Himmel und dazu 15 Grad im Schatten. Bessere Bedingungen könnte ein Ausflugstag nicht bieten, und doch sind die Holzbänke gegenüber dem Rathaus nahezu verwaist. Ein ungewohntes Bild, da das Zentrum der Kreisstadt normalerweise zu Himmelfahrt ein beliebter Start- und Sammelpunkt für Touren in die Umgebung ist.

Auch am roten Backsteinbrunnen ist inzwischen eine Achter-Gruppe, oder besser gesagt vier Ehepaare, zusammengekommen. Orange Shirts, selbstgebastelte Ketten aus Schnaps und Süßigkeiten und dazu der passende Mundschutz. "Wir fahren entsprechend der Richtlinien zu Zweit. Also gemeinsam aber doch getrennt. Da lassen wir uns den Spaß aber nicht verbieten. Viele Restaurants haben noch zu. Dann machen wir eben Picknick." Bester Laune wird schnell noch ein Foto - natürlich mit Abstand - gemacht und ein Schnaps hinterher gekippt. "Trump sagt: wir sollen von innen desinfizieren."

Ungewöhnlich ruhig hat auch der Tag von Fährmann Maik Slotta angefangen. Er betreibt Brandenburgs einzige Seilzug-Fähre. Die treibt in Leißnitz, zehn Kilometer südlich der Kreisstadt, flussabwärts der Spree. Nur per Muskelkraft befördert Slotta Ausflügler und Radfahrer von einem Ufer zum anderen. Besonders an Christi Himmelfahrt ist der Anleger ein beliebtes Ziel und willkommene Abkürzung, an dem Gäste in normalen Jahren auch schon mal einige Stunden anstehen müssen.

Platz wäre auf der Fähre für zehn Leute samt Drahtesel. Aufgrund des Virus sind derzeit nur sechs Passagiere erlaubt - bis vor kurzem war es sogar nur einer pro Strecke. Die Behörden kontrollierten mehrfach streng. Darum befürchtete Maik Slotta für den Feiertag einen großen Ansturm und Wartezeiten von bis zu drei Stunden. Umso verwunderter ist er, dass bis zum Mittag nur kleine Gruppen und Familien übersetzen wollten. "Es ist bedeutend ruhiger als sonst. Aber am Nachmittag könnte es richtig losgehen."

Da sollte der Fährmann von Leißnitz Recht behalten, dann kurz nach 12 Uhr kommen sie doch noch, die größeren Männergruppen und Familien. Plötzlich geht es Schlag auf Schlag, und innerhalb kürzester Zeit stehen um die 30 Radler in Schlagen an Imbiss-Häuschen, Holzkohlegrill und Absperrseil zum Fähranleger. Heike Slotta, die Fährfrau, kümmert sich um die Zapfanlage. Sie hat eine Erklärung für den ruhigen Vormittag: "Viele haben in den letzten Tagen angerufen und wollten wissen, ob wir überhaupt nach diesen Wochen Betrieb haben. Aber einige waren wohl von den Maßnahmen abgeschreckt. Aber wenn es so weiter geht, wird da heute vielleicht doch noch ein Geschäft draus."

Und so zapft Heike Slotta ein Bier nach dem anderen, Tochter Stefanie verkauft die Fahrscheine und Fährmann Maik zieht an seinem Vatertag bis in den Abend eine Truppe nach der anderen mit Haken und Drahtseil in vier Minuten über die Spree. Die Wartenden sehen gelassen zu.