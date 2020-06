Frank K. Frankfurt (Oder) Donnerstag, 18.06.2020 | 13:31 Uhr

Herr John, lesen sie auch Beiträge bevor sie kommentieren?

Das Gesundheitsamt hat unabhängig von der Person geurteilt. In Frankfurt (Oder) wurden kaum Bußgelder verhängt. Schon garnicht an Leute die Einsicht gezeigt und verständnisvoll reagiert haben.

Bußgelder haben nur unverbesserliche bekommen.

Da mag in Berlin anders sein aber hier in Frankfurt (Oder) ist man da kulanter.

Es wurde nicht über den Politiker René Wilke geurteilt sondern über den Frankfurter Bürger René Wilke.