Mittlerweile 30 Corona-Infektionen in Bad Saarower Klinikum

Das Helios-Klinikum in Bad Saarow (Oder-Spree) hat weitere Corona-Fälle identifiziert. Insgesamt sind nun 30 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Notfallversorgung ist dem Amtsarzt zufolge gesichert - trotz des Aufnahme-Stopps im Bad Saarower Klinikum.

Im Helios-Klinikum in Bad Saarow (Oder-Spree) sind mittlerweile 30 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Klinik dem rbb am Montag mitteilte, sind 16 Patienten und 14 Mitarbeiter infiziert.14 Patienten werden demnach stationär betreut, zwei befinden sich in häuslicher Quarantäne. Alle noch fehlenden Testergebnisse sollen bis spätestens Dienstagabend vorliegen.

Die ersten Corona-Fälle hatte das Krankenhaus dem Gesundheitsamt laut Ministerium am vergangenen Dienstag gemeldet.