Von Polizisten und Kontrollen ist am frühen Nachmittag am Grenzübergang Küstrin nichts zu sehen. Nur vereinzelt tuckern Autos mit überwiegend polnischen Kennzeichen über die Brücke. Auch Fußgänger sind bei dem grauen Wetter nicht unterwegs. Dasselbe in Frankfurt (Oder): Hier pendeln nur wenige Menschen über die Grenze.



Auf deutscher Seite der Stadtbrücke schwatzt und scherzt allerdings ein Pärchen neben einem großen Blumenkübel. Notarzt Piotre trifft seine Freundin Jana in der Mittagspause: "Ich wohne in Brandenburg", sagt er. "Meine Freundin ist Krankenschwester in Slubice. Wir müssen uns hier treffen, weil ich nicht nach Polen kann."