Polen geht in harten Lockdown - Ohne negativen Corona-Test kein Grenzübertritt

19.03.21 | 17:54 Uhr

In Polen sind die Corona-Zahlen stark in die Höhe geschnellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 356. Es wird erwartet, dass das Nachbarland seine Grenzen schließt. Brandenburg reagiert mit dem Aufbau von Testzentren, damit Berufspendler weiter über die Oder kommen.

Polen geht ab Samstag in den harten Lockdown. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dort auf einen Wert von 356 geklettert, mehr als drei Mal so viel wie in Deutschland. Bis zum 9. April werden in Polen nun beispielsweise Einkaufszentren, Kinos und Hotels geschlossen. Grundschüler müssen wieder in den Fernunterricht.

Teststationen an der A12 und an der Frankfurter Stadtbrücke

Der Lockdown hat auch Auswirkungen im benachbarten Brandenburg. An der deutsch-polnischen Grenze werden derzeit Corona-Testzentren hochgezogen, da Berufspendler und Transitreisende die Oder nur mit einem negativen Corona-Schnelltest die Oder überqueren dürfen. Zwei davon sollen an der A 12 auf dem ehemaligen Zoll-Vorstauplatz bei Frankfurt (Oder) und auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) entstehen. In Guben (Spree-Neiße) soll es ebenfalls eine Teststation geben. Wo genau, ist noch unklar. Was mit den anderen Grenzübergängen zum Beispiel in Forst und Schwedt (Uckermark) wird, ist auch noch nicht bekannt.

Stübgen rechnet ab Sonntag mit Grenzschließung

Parallel dazu werden auch in Polen Testzentren aufgebaut. Dort müssen die Überprüfungen dann aber aus eigener Tasche bezahlt werden. Brandenburg dagegen hat angekündigt, die Kosten für drei Testzentren zu übernehmen. Weitere müssen von den jeweiligen Kommunen beziehungsweise Landkreise getragen werden. Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte am Dienstag davon gesprochen, dass in der Nacht auf Sonntag die Grenzen aus und in Richtung Polen geschlossen werden könnten. Eine Bestätigung des Auswärtigen Amts liegt allerdings hierfür noch nicht vor.

Firmen wollen spontan reagieren

In vielen Brandenburger Firmen, die Berufspendler aus Polen beschäftigen, besteht die Hoffnung, dass ihre Angestellten die Oder möglichst problemlos überqueren können. Das Frankfurter Fassadenbau-Unternehmen Berthold zum Beispiel beschäftigt gleich 22 polnische Kollegen. "Wir wissen nicht, was Montag sein wird und müssen - wie so oft - spontan reagieren", sagt Bauleiter Rafa Misuk. Auch andere Unternehmen sitzen sprichwörtlich auf dem Trockenen und warten dringlichst auf verlässliche Informationen. So sei nicht klar, ab wann Polen zum Hochrisikogebiet erklärt wird. Die Entscheidung dafür liegt beim Berliner Robert-Koch-Instituts und dem Auswärtigen Amt.

Kleiner Grenzverkehr soll unberührt bleiben

Ersten Hinweisen zufolge soll der sogenannte kleine Grenzverkehr nicht betroffen sein. Berufspendler, Studenten und Schüler sowie Verwandte ersten Grades dürften weiter quarantänefrei auf die jeweils andere Oderseite, sagte der Frankfurter Stadtsprecher Uwe Meier. "Allerdings unter der Voraussetzung, dass sie sich zweimal in der Woche testen lassen und dies beim Grenzübertritt auch nachweisen können", so Meier weiter. Das negative Testergebnis darf nach aktuellem Stand nicht älter als 48 Stunden sein. Zudem müssten Berufspendler auch eine aktuelle Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorweisen.

Polnische Berufspendler sollten auf Zusatzkosten nicht sitzen bleiben

Agatha Riehm von der Wirtschaftsförderung Brandenburg hofft nach eigner Aussage auf Unterstützung für die polnischen Berufspendler. Denn es wäre nach ihrer Ansicht nicht richtig, polnische Berufspendler zu Tests zu zwingen und sie dann auch noch auf den Kosten sitzen lassen würde. "Wir haben aber viele gute Arbeitgebern, die schon erklärt haben, dass sie diese Kosten für ihre polnischen Kollegen übernehmen werden", sagt Riehm.

