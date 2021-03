Bild: dpa/N. Armer

Impfgipfel von Bund und Ländern - Hausarztpraxen sollen nach Ostern mit dem Impfen loslegen

19.03.21 | 15:43 Uhr

Bund und Länder beraten am Nachmittag in einer Schaltkonferenz, wie es mit den Corona-Impfungen weitergeht. Nach einer Beschlussvorlage, die dem rbb vorliegt, sollen ab Ostern die Hausarztpraxen verstärkt in die Impfkampagne eingebunden werden.

Ab der Woche nach Ostern sollen nach den Plänen des Bundeskanzleramts immer mehr Corona-Schutzimpfungen in Hausarztpraxen möglich sein. Für die Woche ab dem 5. April sind demnach aber zunächst nur rund eine Million Impfdosen für die Arztpraxen vorgesehen, für die letzte Aprilwoche werden mehr als 3,1 Millionen angestrebt. Dies geht aus einem Entwurfpapier des Kanzleramts für den Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Freitag hervor, das dem rbb vorliegt. Nach dpa-Informationen ist das Papier mit den Ländern Berlin und Bayern vorabgestimmt. Ab 15.00 Uhr wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in einer Telefonschalte das Vorgehen beraten. Die Konferenz hatte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, war dann aber wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auf Freitag verschoben worden.

Zunächst nur 20 Impfdosen pro Praxis

"Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht", heißt es weiter im Papier. Daher erscheine es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärzte die besonders vulnerablen Patienten gezielt einladen. In einigen Bundesländern sind bereits jetzt in ausgewählten Arztpraxen Impfungen möglich, darunter auch Berlin und Brandenburg. Hier werden etwa Krebspatienten versorgt.



Die bestehenden Impfzentren der Länder sollen den Plänen zufolge im April weiter vorrangig mit verfügbarem Impfstoff beliefert werden - mit 2,25 Millionen Dosen pro Woche. Im April stünden damit in Summe rund 15,4 Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung, davon gingen den Plänen zufolge circa 6,4 Millionen an die Arztpraxen. Zu Beginn sind die Arztpraxen aufgefordert, schwerpunktmäßig immobile Patientinnen und Patienten bei Hausbesuchen sowie Personen mit Vorerkrankungen zu impfen, die mit einem hohen Risiko im Falle einer Corona-Erkrankung rechnen müssen.

Kalayci: Alle Praxen impfen lassen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sprach sich am Freitag dafür aus, die Praxen noch stärker in das Impfprogramm einzubinden. "Wir haben in Berlin ein Modellprojekt mit 137 Praxen. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich möchte, dass alle Arztpraxen impfen können", sagte Kalayci bei einem Besuch des Impfzentrums Tegel. "Das ist das Beste, was einem passieren kann, dass einem der vertraute Hausarzt die Risiken erklärt und auch Bedenken ausräumen kann." Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin forderte nach der Wiederzulassung des Astrazeneca-Impfstoffs eine flächendeckende Impfung mit diesem Vakzin in Arztpraxen der Hauptstadt. In

den Praxen könne es auch eine intensive Aufklärung geben.





