In Wandlitz (Barnim) ist ein Bürgerbegehren zur Abwahl von Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) gescheitert. Das haben die Initiatoren am Donnerstagabend in einer Mitteilung eingeräumt. Demnach fehlten rund 1.000 Stimmen.

Etwa 4.300 gültige Unterschriften wären notwendig gewesen. Dafür hatten die Initiatoren laut dem Kommunalwahlgesetz einen Monat lang Zeit. Die Gemeinde Wandlitz hat nach eigenen Angaben etwas mehr als 23.000 Einwohner.

Die Initiatoren werfen dem Bürgermeister unter anderem Nichtumsetzung von Beschlüssen der Gemeindevertreter und ein zu schnelles Bevölkerungswachstum durch viel Bebauung im Ort vor.