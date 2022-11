Raffinerie in Schwedt - Neue Task Force soll PCK-Umbau in die Spur bringen

Der Countdown läuft: Anfang 2023 soll kein russisches Rohöl mehr in der PCK-Raffinerie zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet werden. Der Schwedter Standort soll umstrukturiert werden. Dazu tagt am Donnerstag erstmals eine Task Force des Landes.

Knapp zwei Monate vor dem Stopp der Verarbeitung von russischem Rohöl in der PCK-Raffinerie Schwedt (Uckermark) lädt der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in der Potsdamer Staatskanzlei zu einer neuen Task Force ein. Dabei soll es nicht um die künftige Erdölversorgung der Raffinerie gehen, sondern um die Begleitung von Strukturmaßnahmen durch die Landesregierung.

Breites Spektrum soll vertreten sein

Die Bundesregierung hatte Mitte September mitgeteilt, dass für die Transformation des PCK-Raffinerie-Standortes und für Maßnahmen zugunsten des Landkreises Uckermark mindestens 825 Millionen Euro über die kommenden 15 Jahre bereitstehen würden. In der neuen landeseigenen Task Force zur PCK Schwedt sind mit dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, und der CDU-Landrätin Karina Dörk sowohl Befürworter als auch Kritikerinnen des von der Ampel-Regierung verfügten freiwilligen Verzichts auf russisches Pipeline-Öl vertreten. Weitere Mitglieder der Task Force des Landes sind unter anderen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, die Schwedter Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (beide SPD) und PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer.

Wasserstoff soll tragende Rolle spielen

Auf der Sitzung könnten Neuansiedlungen von Unternehmen im PCK-Umfeld, Straßen- und Schienenanbindungen und eine stärkere Werbung um Investoren diskutiert werden. Ein Thema könnte auch die Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Windenergie sein. In diesem Bereich verfügt das uckermärkische Unternehmen Enertrag über Erfahrungen mit einer Demonstrationsanlage in Prenzlau. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Förderung eines Startup-Labors für alternative Energien in Schwedt ins Spiel gebracht. Am Mittwoch hatte die PCK neben dem Einstieg in die Wasserstoffproduktion den Bau einer weiteren Pipeline zum Rostocker Hafen angekündigt. Dafür könnte die Bundesregierung bis zu 400 Millionen Euro bereitstellen. Wie das Projekt umgesetzt werden soll, sollte ebenfalls Thema der heutigen Task Force sein, sagte PCK-Geschäftsführer Schairer.

Druck aus der Bevölkerung ist groß

Die neue Task Force ist bereits das zweite Gremium, das sich mit der Zukunft der Raffinerie beschäftigt. Im Sommer wurde die Bund-Länder-Projektgruppe "Task Force Schwedt" gegründet, um den Fortbestand des Standortes sicherzustellen und Maßnahmen dafür zu erarbeiten. Zwischenzeitlich wurde diese von Ministern der rot-schwarz-grünen Landesregierung wegen mangelnder Ergebnisse scharf kritisiert.

Der Druck aus der Bevölkerung, schnelle Lösungen zu finden, bleibt in jedem Fall groß: Am vergangenen Sonnabend hatten rund 500 Handwerker und Unternehmer gemeinsam mit Landrätin Dörk (CDU) auf einer Demonstration in Prenzlau eine Abkehr vom Ölembargo und Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Audio: Antenne Brandenburg, 02.11.2022, 16:40 Uhr