Die Landesregierung sieht die Kontrolle des Grundwassers beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide als gegeben an. Bei einem Sonderausschuss hieß es, dass dem zuständigen Wasserverband ausreichend Daten zur Verfügung stünden.

Die Überwachung des Grundwassers am Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) ist laut dem Brandenburger Umweltministerium gewährleistet. Vertreter des Ministerius äußerten sich in dem Fall am Mittwochmorgen in einer Sondersitzung des zuständigen Fachausschusses im Brandenburger Landtag in Potsdam.