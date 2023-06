Das Brandenburger Landesumweltamt (LfU) hat am Freitag Kritik zur geplanten Wasserförderung im Wasserwerk Eggersdorf zurückgewiesen. Das Amt will in dem Werk per Bewilligung mehr Wasser fördern lassen, um damit Tesla und andere Zuziehende zu versorgen. Bei einer Anhörung am vergangenen Mittwoch hatten die Berliner Wasserbetriebe (BWB) und Naturschutzverbände diesen Plan kritisiert.