In den Sommerferien hat der Verkehr am Flughafen BER erstmals seit der Eröffnung des Airports richtig gebrummt. Bis zu zwei Millionen Passagiere sind monatlich in Schönefeld abgeflogen oder angekommen – zum Leidwesen vieler Anwohner. Von Thomas Rautenberg

Inzwischen hält sich auch Easyjet an die Vorgaben der Flugrouten bei Starts in Richtung Osten. Das sorgte für eine Entlastung vieler lärmbetroffenen Anwohner. Anderseits wird aber am BER insgesamt mehr geflogen, was wiederum der Lärmdruck erhöht.

Insofern rechnet der Fluglärmschutzbeauftragte Patrick Strogies auch in diesem Jahr mit einer ähnlich hohen Zahl an Beschwerden. Und die meisten erwartet er wieder aus den Nachbargemeinden im Osten: "Einfach, weil dort auf den problematischeren Routen geflogen wird." Die Anwohner, so Strogies weiter, würden natürlich die Ideallinien auf der Karte mit der Realität am Himmel vergleichen und wenn sie nicht übereinstimmen, kämen die Beschweren