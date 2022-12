Am Sonntag dürfen Geschäfte in Berlin öffnen

Der zweite Advent ist in Berlin auch einer von zwei verkaufsoffenen Sonntagen in der Vorweihnachtszeit. So dürfen am 4. Dezember Läden und Kaufhäuser in der Stadt öffnen. Auch der vierte Adventssonntag soll verkaufsoffen sein.

Kundinnen und Kunden bekommen somit eine zusätzliche Gelegenheit zum Einkaufen. Bisher habe der Weihnachtsverkauf mit angezogener Handbremse begonnen, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günter Pätz, der Deutschen Presse-Agentur. "Das Geld sitzt nicht mehr so locker.". Man müsse abwarten, wie es an den beiden verkaufsoffenen Sonntagen laufe. "Wir sind vorsichtig optimistisch."