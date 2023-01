Im Moment ist die Fernwärme-Versorgung in Berlin noch in der Hand des Energiekonzerns Vattenfall. Doch der Senat will die Fernwärme selbst übernehmen - und dafür bei einem anderen Unternehmen einsteigen.

"Wir wollen die Wärme zurück nach Hause holen und mit der Gasag ein starkes Energieunternehmen in der Stadt haben", so Giffey. Vattenfall hatte 2022 erklärt, einen Verkauf der Berliner Fernwärme zu prüfen. Ende vergangener Woche signalisierte das Land dem schwedischen Konzern offiziell sein Interesse.

Ein Kaufpreis sei in diesem Stadium noch nicht Gegenstand des Verfahrens, sagte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne). Wesener wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es "massive Investitionserfordernisse" gebe, die die man mit dem Wert des Unternehmens "verrechnen" müsse.

Vattenfall hat bislang allerdings nur die Bereitschaft zum Verkauf seines Berliner Fernwärmenetzes erklärt. Was die Gasag betrifft, hält sich das Unternehmen bedeckt. Die Gasag gehört Vattenfall etwa zu einem Drittel. Die Mehrheit der Anteile an dem Berliner Traditionsunternehmens halten die Unternehmen Eon und der französische Energiekonzern Engie. Der Senat will eine Mehrheit an der Gasag erwerben und das Unternehmen künftig zusammen mit Eon und Engie führen. Über die Gasag soll nach diesem Modell künftig auch die Fernwärme gesteuert werden.

"Wir wollen in den Driver-Seat kommen", beschreibt Wirtschaftssenator Schwarz die Vorstellungen des Landes. Giffey nannte eine Mehrheitsbeteiligung des Landes eine "Gelingensbedingung". Auch Finanzsenator Wesener verteidigte die Einbeziehung privater Unternehmen. Fragen von Rekommunalisierung und Privatisierung würden sich im Hinblick auf die Klimanotlage anders stellen als vor einigen Jahren. Technisch, baulich und finanziell stehe Berliner vor einer "gigantischen Aufgabe", so Wesener.