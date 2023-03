In ganz Deutschland stehen am Montag Züge, Busse und Flugzeuge still. Um Mitternacht hat ein bundesweiter Warnstreik im Verkehr begonnen. Aufgerufen dazu haben die Gewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Warnstreiks legen am Montag den Zug- und Flugverkehr voraussichtlich bundesweit lahm. Auch der Nahverkehr in Berlin und Brandenburg wird davon betroffen sein. Ein paar wenige Alternativen stehen Fahrgästen dennoch zur Verfügung.

Diese Alternativen gibt es am Streik-Montag in Berlin und Brandenburg

Bei der EVG stehen weitere Verhandlungen mit den verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden. Die EVG sicherte am Wochenende zu, rund um die Osterfeiertage nicht streiken zu wollen.

Mit den Warnstreiks wollen Verdi sowie die EVG den Druck im laufenden Tarifkonflikt erhöhen. Am Montag treffen in Potsdam Vertreter von Verdi und des Beamtenbundes dbb erneut auf Vertreter der Kommunen und des Bundes - zur dritten Verhandlungsrunde für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Beide Seiten sind noch weit voneinander entfernt. Bleibt bis Mittwoch ein Angebot aus, könnten bald weitere Streiks folgen.

Die Straßen dürften allerdings deutlich voller werden, sowohl im Stadtverkehr, als auch auf Autobahnen: Wegen der in ganz Deutschland ausfallenden Züge und Flüge dürften deutlich mehr Menschen aufs Auto ausweichen. "Wir können letztlich nur appellieren, möglichst früh loszufahren", sagte der Polizeisprecher Stefan Möwald von der Direktion Ostbrandenburg am Sonntag dem rbb über zu erwartende Staus auf den Autobahnen. Den meisten Verkehr erwarte man zwischen 9 und 14 Uhr.

Die Auswirkungen des Warnstreiks auf den Bahnverkehr werden laut der Deutschen Bahn an vielen Orten voraussichtlich noch am Dienstag zu spüren sein. Im Fernverkehr etwa werde es dauern, bis die ICE- und IC-Züge wieder dort seien, wo sie gebraucht würden. Fahrgäste müssten daher vor allem zu Beginn des Dienstags weiter mit Zugausfällen rechnen, teilte die Bahn mit. Auch an den Flughäfen sind Auswirkungen noch am Dienstag möglich.

Viele Fahrgäste hätten ihre Fahrt offensichtlich vorgezogen, sagte der Bahn-Sprecher Achim Stauß. "Im Regional- und S-Bahnverkehr wird mit Streikbeginn am Montagfrüh auch kein Zug fahren. Wir versuchen aber im Laufe des Tages einzelne Zugverbindungen wieder aufzunehmen. Das hängt dann von der Dynamik des Streiks abb", sagte Stauß. Am Sonntagabend war auf den großen Bahnhöfen der Region, beispielsweise auch in Cottbus, dann nur noch wenig los.

Einzige Ausnahme der NEB ist die Linie RB27 – hier ist die NEB von der DB unabhängig. Die RB27-Züge beginnen und enden zwischen dem frühen Montagmorgen und voraussichtlich 15:30 Uhr in Schönerlinde, nicht wie üblich in Karow. Ob die Züge nach und von Berlin-Gesundbrunnen fahren, werde man erst am Montag sagen können, so die NEB [neb.de] . Die Odeg stellt ihren Verkehr am Montag auf allen 14 Linien ein, bis voraussichtlich 15 Uhr [odeg.de] .

Die Mitarbeiter der privaten Betreiber Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) und Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) beteiligen sich nach Angaben der Unternehmen nicht an dem Warnstreik. Ihre Tarifverträge werden nicht von der EVG ausgehandelt. Wenn allerdings Fahrdienstleiter der DB in Streik treten, können auch die Züge der NEB am Montag nicht fahren, sagte ein Sprecher. Werden Stellwerke und Signalanlagen von DB-Mitarbeitern bestreikt, werden auch private Betreiber ausgebremst.

Der Warnstreik am Montag wirkt sich nicht nur auf den Verkehr in Deutschland aus: Die Gewerkschaft Verdi hat auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in allen Verwaltungen, Bauhöfen, Friedhöfen, Kitas und Bibliotheken zum ganztägigen Streik aufgerufen. In Berlin und Brandenburg werden am Montag deshalb auch viele Kindertagesstätten in öffentlicher Hand geschlossen bleiben. Ausgenommen sind Kitas in freier Trägerschaft. Eine Notbetreuung kann nach Informationen des rbb nicht in allen Fällen garantiert werden.

In Brandenburg an der Havel und Potsdam sind keine Einschränkungen für Kinder und Erziehungsberechtigte bei der Betreuung zu erwarten. In beiden Städten gibt es ausschließlich freie Träger.

Brandenburger Schülerinnen und Schüler, die wegen des Streiks nicht zur Schule können, dürfen am Montag zu Hause bleiben. Das teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Allerdings müssen Eltern das vorher bei der Schule anmelden. Die Schüler sollen dann Aufgaben fürs Lernen zuhause bekommen. Soweit der Einsatzplan der Lehrerkräfte das zulasse, sei auch Distanzunterricht möglich.

In Berlin dagegen müssen Schülerinnen und Schüler am Montag zur Schule kommen. Die Bildungsverwaltung verwies darauf, dass die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen der BVG wie gewohnt fahren. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trifft auch im Falle eines solchen Streiks das sogenannte Wegerisiko. Rechtlich liegt es in ihrer Verantwortung, pünktlich am Arbeitsplatz zu sein [tagesschau.de].