Streikbedingte Zugausfälle von Sonntag bis Dienstag - Diese Möglichkeiten haben Bahnkunden, deren Züge wegen des Streiks nicht fahren

Fr 24.03.23 | 15:17 Uhr

dpa/Carsten Koall Audio: radioeins | 24.03.2023 | O-Ton Bahnsprecher Stauß | Bild: dpa/Carsten Koall

Geld zurück oder wann anders reisen. Die Bahn bietet ihren Kunden mehrere Möglichkeiten, wenn von Sonntag bis Dienstag Züge wegen des Streiks ausfallen.

Wegen des angekündigten Streiks sollen die ersten Züge schon Sonntagabend nicht mehr fahren. Am Montag sollen dann der Fernverkehr und große Teile des Regional- sowie S-Bahnverkehrs etwa in Berlin stillstehen. Auch am Dienstag dürften noch einige Züge ausfallen. Am Donnerstag veröffentlichte die Deutsche Bahn deshalb auf ihrer Internetseite folgende Kulanzregeln [bahn.de]:

Tickets gelten länger

Kunden, die Tickets für Montag oder Dienstag gekauft haben, können diese ab sofort bis einschließlich Dienstag, 4. April, nutzen. Voraussetzung dabei: Das Ticket muss spätestens am Donnerstag, 23. März, gekauft worden sein. Damit ist auch die Zugbindung bei Spar- und Supersparpreisen aufgehoben. Die Kosten für Sitzplatzreservierungen kann man sich zurückerstatten lassen.

Bahn empfiehlt, geplante Reisen zu verschieben

"Wir haben bewusst die Flexibilität der Fahrkarten für eine ganze Woche nach dem Streik ausgedehnt, damit sich die Reisenden auch ein bisschen verteilen", sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Freitag in Berlin. Allerdings will die Bahn keine zusätzlichen Züge vor und nach dem Streik fahren lassen. "Wir sind sicher, dass wir das mit dem üblichen Fahrplanangebot bewältigen können", sagte Stauß weiter. Auf ihrer Internetseite empfiehlt die Bahn Reisenden dennoch, für Fahrten am Sonntag, 26. März, Sitzplätze zu reservieren. Bahnsprecher Stauß rät außerdem dazu, am Sonntag nicht den letzten Zug zu nehmen, weil es schon an diesem Tag zu ersten Ausfällen kommen werde.

Fährt der Zug nicht, gibt's Geld zurück

Neben dieser Sonderregel gelten außerdem die generellen Fahrgastrechte [bahn.de]. Das heißt, Kunden, deren Zug ausfällt, können sich den Ticketpreis zurückerstatten lassen. Das geht in der Bahn-App "DB Navigator", auf bahn.de, per Post oder in einem DB Reisezentrum. Wer am späten Sonntagabend nicht mehr weiterkommt, weil Anschlusszüge ausfallen, kann sich außerdem um eine Erstattung von Hotelkosten, Bustickets oder Taxifahrten bemühen.

