Die meisten der in Brandenburg verkauften Erdbeeren stammen noch immer aus Spanien, und zwar aus einer Region im Südwesten des Landes. Dort standen einst riesige Wälder, in denen vor allem Pinien wuchsen, die mit Wassermangel gut umgehen können. Jetzt aber stehen auf Tausenden Hektar Erdbeerfelder und Folienzelte und verbrauchen das in der Region sehr rare Wasser.

Die aus Spanien stammenden importierten Früchte sind meist ökologische Nieten. So jedenfalls rechnen es etwa "Ökotest" [oekotest.de] oder die Berliner Produkt-Aktivisten der Plattform "Codecheck" [codecheck.info] vor: "Bei einem Kilogramm frischer Erdbeeren aus der Region fallen 0,3 Kilogramm CO2-Äquivalent an." Zwar komme die gleiche Menge der in Spanien geernteten Erdbeeren auf nur 100 Gramm mehr, also auf 0,4 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Erdbeer-Kilo, verhagelt werde diese Ökobilanz der hier angebotenen und aus Spanien stammenden Erdbeere aber vom Transport, denn der erhöhe das CO2-Äquivalent auf 0,8.

Insgesamt allerdings ist die Menge der in Deutschland geernteten Erdbeeren - von Jahr zu Jahr ein wenig schwankend - ähnlich hoch wie die Menge der importierten Erdbeeren: 131.000 Tonnen Erdbeeren wurden 2021 in Deutschland geerntet [de.statista.com] , dazu wurden rund 131.330 Tonnen Erdbeeren importiert. (Statistisches Bundesamt, Stand: 2021) Dabei stammten deutschlandweit rund 98.000 Tonnen aus dem Freiland und rund 34.000 Tonnen aus dem Erdbeeranbau unter Glas.

Da greifen wir gern zu: In der Obstauslage stehen jetzt die ersten Erdbeeren. Aber die haben es in sich: In einer Untersuchung von Öko-Test wurden häufig Reste von Pflanzenschutzmitteln gefunden. Nur zwei von 14 Proben waren "gut".

Genau das betont auch Sylvia Schießer, Pressesprecherin beim Gartenbauverband Berlin-Brandenburg: die Ökobilanz der in Brandenburg gewachsenen Erdbeere. Schießer betont auch, dass die hier angebauten Erdbeeren nur dann auch hier wachsen und als vermarktbare Produkte reifen können, wenn die Erdbeer-Bauern investieren. Grob ist der Trend, so weisen es die Statistiken aus, dass die Anbaufläche für Erdbeeren in Deutschland und auch in Brandenburg im vergangenen Jahrzehnt gewachsen ist, in den letzten fünf, sechs Jahren aber schrittweise wieder zurückgegangen ist - auch in Brandenburg.

Eine der Erklärungen ist für Sylvia Schießer, dass für den wirtschaftlichen Anbau in der Region aus Gelder nötig seien, die eben nicht alle aufbringen könnten: "Ausreichend Wasser, besseren Frostschutz im Frühjahr, Schutzabdeckungen, der Einsatz von Nützlingen, etwa Hummeln - all das ist auch mit Investitionen verbunden." Die Logik des Erdbeergeschäfts für regionale Produzenten sei: "Es werden weniger, die anbauen, denn wer existieren will, muss expandieren und diversifizieren. So bekommt das Geschäft die nötige Grundlage."