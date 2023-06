Die Mietwohnungen werden dabei nach Baujahr, Größe, Wohnlage und Ausstattung kategorisiert. So lässt sich beispielsweise ermitteln, dass zuletzt für eine 60 bis 90 Quadratmeter große Mietwohnung in einem zwischen 1965 und 1972 erbauten Haus in guter Wohnlage im Mittel eine Nettokaltmiete 7,08 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden musste. Je nach Ausstattungsmerkmalen der Wohnung ergibt sich eine Spanne, die um diesen Wert herum liegt.

Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre von der fürs Wohnen zuständigen Senatsverwaltung veröffentlicht. Im Normalfall werden dafür von einem beauftragten Institut mindestens zehntausend Haushalte und Eigentümer nach gezahlten und verlangten Mietpreisen befragt. Gesetzlich vorgegeben ist, dass nur Mieten einfließen dürfen, die in den vergangenen sechs Jahren verändert (also in der Regel erhöht) wurden. All diese Mietdaten werden nach wissenschaftlichen Grundsätzen aufbereitet, sodass am Ende von einem "qualifizierten Mietspiegel" die Rede ist.

Sowohl der Mietspiegel 2021 als auch der neue Mietspiegel 2023 mussten allerdings auf einem anderen Weg erstellt werden. Grund war 2021 der zuvor in Berlin geltende und vom Bundesverfassungsgericht gekippte Mietendeckel. Durch diese Mietobergrenze waren de facto alle Mietpreise in Berlin reguliert, sodass sie nicht in einen neuen Mietspiegel hätten einfließen dürfen.

Deshalb war der Mietspiegel 2021 erstmals ein sogenannter Indexmietspiegel. Das heißt, die 2019 erhobenen Mietdaten wurden anhand des Verbraucherpreisindex’ erhöht. Ein ähnliches Verfahren musste nun auch für den Mietspiegel 2023 gewählt werden. Hier hatte es einen Rechtsstreit gegeben. Bei dem bekam Berlin zwar Recht, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ein Institut mit der Datenerhebung beauftragen. Dadurch verzögerte sich die Mietspiegelerstellung. Ein neuer "qualifizierter" Mietspiegel soll nun erst im nächsten Jahr erscheinen.