Dass nun auch der neue Mietspiegel behelfsmäßig per Index fortgeschrieben werden musste, war so nicht geplant. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte 2021 den Auftrag zur Erstellung des Mietspiegels 2023 öffentlich ausgeschrieben. Doch das Vergabeverfahren war von einem Forschungsinstitut gerichtlich angegriffen worden. Am Ende gab das Berliner Kammergericht zwar dem Senat auf ganzer Linie recht, doch der Zuschlag für die Arbeiten am neuen Mietspiegel konnte nicht mehr rechtzeitig erteilt werden, um das neue Werk pünktlich in diesem Jahr vorzulegen.



Das soll nun nächstes Jahr nachgeholt werden. Bis dahin gilt der jetzt veröffentliche "einfache" Mietspiegel. Unter Mieter- und Vermieterverbänden gilt der zwar als nicht ganz so rechtssicher wie ein "qualifizierter" Mietspiegel, in den zehntausende neue Daten einfließen, aber allemal als besser als nichts.