"Was die Kündigungen anbetrifft, ist die MBS in Brandenburg die erste Sparkasse", so der VZB-Experte. Solche Aktionen hat es laut Schaarschmidt bereits bundesweit bei anderen Sparkassen wie in Nürnberg, München oder Berlin gegeben - in der Hauptstadt wurde im Februar rund 17.000 Kunden gekündigt. Die MBS sei bundesweit die Nummer sieben. "Ich glaube, dass die anderen demnächst folgen werden", so der VZB-Experte. "Das ist doof. Rein rechtlich ist der MBS nicht beizukommen. Da ist kaum etwas zu machen", so Schaarschmidt weiter. Die Sparkasse Spree-Neiße hatte dagegen Ende Februar erklärt, auf Kündigungen verzichten zu wollen.