Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftige im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zu einem dreitägigen Warnstreik von Donnerstag bis Samstag auf. Man wolle damit "Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für den Einzelhandel" in der Region ausüben, teilte Verdi am Mittwoch mit.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will mehr als 50 Häuser schließen. In der Cottbuser Filiale sollen noch in diesem Jahr die Lichter ausgehen. Zwei Berliner Häuser werden im nächsten Winter aufgegeben.

Dies sei "eine Differenz, bei der es nicht möglich ist, in konstruktive Tarifverhandlungen einzusteigen", heißt es weiter. Verdi fordert eine "deutliche Bewegung" der Arbeitgeber. Neben einer Entgelterhöhung fordert Verdi in Berlin und Brandenburg außerdem eine Angleichung der Laufzeit der Tarifverträge. Hintergrund sei, dass in Berlin und Brandenburg die Verhandlungen aufgrund der Laufzeit der Tarifverträge erst drei Monate nachgelagert zu den Verhandlungen in den anderen Bundesländern beginnen. Damit hätten die Unternehmen und die Beschäftigten in der Region keine Möglichkeit, von Beginn an in die Verhandlungen einzugreifen.

Am Donnerstag soll ab 11 Uhr eine Streikkundgebung auf dem Berliner Breitscheidplatz stattfinden. Auf der Kundgebung soll neben Verdi-Vertretern auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprechen.