Menschen in Potsdam und Berlin mangelt es besonders an Kaufkraft

In der Region Berlin-Brandenburg ist die Kaufkraft pro Kopf im Landkreis Potsdam-Mittelmark am höchsten. Das zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zum preisbereinigten verfügbaren Einkommen pro Kopf. Am unteren Ende in der Region rangieren demnach die Großstädte Potsdam und Berlin.

Wie wohlhabend oder arm man ist, hänge nicht nur am Einkommen. Eine zentrale Rolle spielen die regionalen Lebenshaltungskosten. Bereinigt man die Pro-Kopf-Einnahmen um die Lebenshaltungskosten, liegt der Landkreis Potsdam-Mittelmark der IW-Auswertung zufolge mit 25.311 Euro pro Jahr an der Spitze, gefolgt vom Spree-Neiße-Kreis mit 25.051 Euro. In der Uckermark, dem Schlusslicht unter den Landkreisen, liegt die durchschnittliche Kaufkraft beziehungsweise das preisbereinigte Einkommen bei 22.725 Euro.