Verdi und der Handelsverband sind so verkracht, dass sie sich erstmal einigen müssen, wie im aktuellen Tarifstreit weiterverhandelt wird. Das könnte weitere Streiks im Einzelhandel und die wiederum leere Regale in der Vorweihnachtszeit mit sich bringen. Von Anna Bordel

Mal ist es das Frischeregal, was geplündert wirkt, mal ist manches Obst oder Gemüse nicht zu bekommen. Immer wieder fallen zurzeit Lücken in Supermarkt-Regalen auf. Mit flächendeckenden Lieferengpässen wie zu Pandemiezeiten hat das momentan aber nichts zu tun, sondern mit Streiks im Einzelhandel.

Allzu groß sind die Löcher in den Regalen derzeit offenbar nicht. Zwei Berliner Geschäftsführer - einer Edeka-Filiale in Zehlendorf und eines Rewes in Pankow - räumen gegenüber rbb|24 ein, dass hin und wieder manche Artikel fehlen. Die Lücken kämen ihnen zufolge bei allen Produkten mal vor, seien aber auch schnell wieder aufgefüllt.

Solche Einzelfälle bestätigt auch der Handelsverband. "Hier und da gibt es mal Lücken in der Lieferkette, das kann schon mal sein. Die werden aber in der Regel schnell wieder befüllt, sodass wir keinen Mangel an irgendwelchen Produkten in der Stadt sehen", sagt Phillip Haverkamp vom Handelsverband Berlin Brandenburg (HBB). Auch die Verbraucherzentrale Berlin gibt an, noch keine Beschwerden oder Anfragen zu leeren Supermarktregalen erhalten zu haben.