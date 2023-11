DDR-SEG Spreewald Montag, 06.11.2023 | 14:06 Uhr

Dieser BER wird ein Provinzflughafen bleiben. Keine interessanten Flugziele. Nur Billigairlines am Gate. Und nee, mit NORSE nach MIAMI oder SCOOT nach Singapore, neeeee dass muss ich mir nicht antun. Dann fliege ich eben via Drehkreuz Zürich/Wien/ London in "richtigen" Airlines. Sorry, nur mit "Billig" und "NoName" wird das nüscht. AirBerlin hätte das am BER gerockt, sollte, durfte, konnte nicht sein. Und die, welche es nice fanden, dass es keine AirBerlin mehr gibt, sehen den BER nicht als IHR Drehkreuz an. Naja... so iss das eben... Schade, der BER stand leider noch nie unter einem "guten Stern".

P.S.: aus der Lausitz heraus ist DRESDEN eine clevere günstige Alternative um zum Sonnenbaden zu gelangen;