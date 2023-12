Was Sie bei verschollenen Paketen tun können

Einige Anbieter und Versandhändler trauen sich allerdings noch etwas mehr zu und geben Mittwoch den 20. Dezember als Frist an. Die meisten Express-Versanddienste garantieren eine rechtzeitige Lieferung vor dem Fest noch bis Freitag. [Mehr dazu hier.] Für Briefe gelten oftmals großzügigere Fristen.

Das Wichtigste vorweg: Um Päckchen und Pakete rechtzeitig vor dem Fest auf den Weg zu bringen, wird die Zeit knapp. Einige Paketdienste geben mittlerweile keine Garantie mehr, dass Sendungen noch vor Heiligabend geliefert werden können. Da dieser auf einen Sonntag fällt, beginnt in der Paketbranche die Stille Nacht eigentlich bereits am Samstag.

Aufgrund der knappen Lieferzeiten und Fristen bleiben Kunden von Postdiensten mittlerweile kaum noch Optionen, um bei Verlust oder verlängerten Wartezeiten etwas zu unternehmen. Denn wahrscheinlich ist nichts verloren gegangen, sondern schlicht stecken geblieben. "Zu Weihnachten gibt es generell immer einen Anstieg an Online-Bestellungen und Paketsendungen", sagt Juliane Beckmann vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland auf rbb|24-Anfrage.

Jedes Jahr vor Weihnachten schieben Paketdienste ganze Sendungsberge durch die Republik. Der Bundesverband Paket- und Expresslogistik – in dem die Konkurrenten des Marktführers DHL versammelt sind – rechnet damit, dass vor Weihnachten im November und Dezember bis zu 715 Millionen Kurier-, Express- und Paketsendungen verschickt werden. Das wäre ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber mehr als im Jahresdurchschnitt.

Der Großteil davon – 400 Millionen Sendungen – könnte am Ende an private Haushalte gehen. 2022 waren es fünf Millionen weniger. Der Verband rechnet für dieses Jahr mit insgesamt 4,15 Milliarden Päckchen und Paketen. Daraus ergibt sich ein voraussichtliches Plus von 4,5 Prozent im November und Dezember gegenüber dem Durchschnitt. Den Faktor Torschlusspanik können diese Zahlen jedoch nicht abbilden.