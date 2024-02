Tarifstreit - BVG-Warnstreik in Berlin beginnt - Arbeitskampf auch in Brandenburg

Do 29.02.24 | 07:49 Uhr

Nichts geht mehr bis Freitagnachmittag bei U-Bahnen, Trams und Bussen der BVG: Am frühen Donnerstagmorgen hat der Warnstreik der Beschäftigten begonnen. Auch in Teilen Brandenburgs wird der Nahverkehr weiter bestreikt.



seit 3 Uhr wird in Berlin Bus-, Tram- und U-Bahn-Verkehr der BVG bestreikt

S-Bahn und Regionalverkehr nicht betroffen

um 9 Uhr Kundgebung von Verdi vor dem BVG-Hauptsitz geplant

in Brandenburg ist auch Nahverkehr in Ostprignitz-Ruppin betroffen



Pendler und Fahrgäste in Berlin müssen am Donnerstag und Freitag deutlich mehr Zeit für ihre Wege einplanen. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gibt es bis Freitagnachmittag, 14 Uhr einen Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Der Ausstand sei mit Betriebsbeginn am Donnerstag, 3 Uhr wie geplant angelaufen, sagte der Berliner Verdi-Verhandlungsführer Gordon Günther.



Nahezu das gesamte Nahverkehrsangebot in Berlin soll zum Erliegen gebracht werden. Busse, Trams und U-Bahnen der BVG bleiben in den Depots. Lediglich auf einzelnen Buslinien, die von Privatanbietern betrieben werden, sind Fahrzeuge unterwegs.

Gegen 9 Uhr versammeln sich die Streikenden für eine Kundgebung vor dem BVG-Hauptsitz. Wie viele Streikende erwartet werden, könne man bislang nicht abschätzen, sagte Günther.

S-Bahn erhöht Frequenz

Der S-Bahn-, sowie der Regional- und Fernverkehr sind derweil nicht betroffen. Die Berliner S-Bahn will am Donnerstag und Freitag das Angebot auf den Linien S3 und S5 verstärken, wie sie auf X mitteilte. "Auf beiden Linien gilt an beiden Tagen auch tagsüber das Angebot der Hauptverkehrszeit", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.



Die S5 verkehrt demnach in der Zeit von 6 bis 18 Uhr zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof durchgehend im Fünf-Minuten-Takt. "Auf der S3 ergänzen zwischen 6:00 und 18:30 Uhr zusätzliche Züge im 20-Minuten-Takt zwischen Karlshorst und Ostbahnhof das Grundangebot", hieß es.

In Brandenburg ist Ostprignitz-Ruppin betroffen

In Brandenburg hat der Arbeitskampf im ÖPNV bereits am Mittwoch begonnen. Beschäftigte der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH hatten die Arbeit bereits ab dem frühen Morgen niedergelegt, wie der Verdi-Bezirksgeschäftsführer für Nordostbrandenburg, Jens Gröger, mitteite. Konkret wurden die Standorte Templin, Prenzlau, Schwedt und Angermünde bestreikt.



Am Donnerstag sind die Beschäftigten der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft mbH zum Streik aufgerufen. Auf allen Linien sei mit massiven Fahrtausfällen zu rechnen, so das Unternehmen auf seiner Webseite [orp-busse.de]. Die ORP sei bestrebt, "ein minimiertes Angebot auf vereinzelten Linien" anzubieten. Am Freitag kommen dann eine Vielzahl weiterer kommunaler Verkehrsunternehmen dazu, unter anderem die ViP Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH sowie die Cottbusverkehr GmbH.



Nächste Tarifverhandlungen Mitte März geplant

Verdi hat in allen Bundesländern außer Bayern bis Samstag Arbeitskämpfe angekündigt - regional an unterschiedlichen Tagen. In den regionalen Tarifrunden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen. Verdi fordert kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Die Arbeitgeber haben die für diesen Freitag geplante dritte Verhandlungsrunde mit Verweis auf den Arbeitskampf abgesagt. Der nächste reguläre Verhandlungstermin ist für den 11. und 12. März angesetzt.

