Bundesweit hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in diesen Tagen zum Warnstreik aufgerufen - auch in Berlin und Brandenburg. Los geht es in der Region am Mittwoch bei der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft.

Bei dem uckermärkischen Unternehmen soll am Mittwoch und Freitag in Prenzlau, Schwedt und Angermünde gestreikt werden. Das Unternehmen hat angekündigt, dass trotz des Streiks einige Fahrten durch Subunternehmer durchgeführt werden. Linien und Zeiten hat die UVG auf ihrer Homepage [uvg-online.com] veröffentlicht.

Bei der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG) soll am Mittwoch mit Betriebsbeginn der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg und Berlin beginnen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Bis Freitag sind die Mitarbeiter zahlreicher Verkehrsunternehmen in Brandenburg und Berlin zum Streik aufgerufen.

Schon vor dem Verdi-Warnstreik am Donnerstag und Freitag haben Beschäftigte der BVG die Arbeit ruhen lassen. Kleinere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen. Die Einschränkungen hielten sich laut BVG in Grenzen.

Am Donnerstag soll in Brandenburg dann bei der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft (ORP) ganztägig gestreikt werden. Auf allen Linien sei mit massiven Fahrtausfällen zu rechnen, so das Unternehmen auf seiner Webseite [orp-busse.de] . Die ORP sei bestrebt, "ein minimiertes Angebot auf vereinzelten Linien" anzubieten. Details dazu nannte die Verkehrsgesellschaft bislang nicht.

Am Freitag sollen zahlreiche weitere Verkehrsbetriebe in Brandenburg bestreikt werden, darunter noch einmal die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, außerdem:

In Berlin werden von Donnerstag, 3 Uhr bis Freitag, 14 Uhr die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestreikt. "U-Bahnen, Trams und die meisten Busse fahren in diesem Zeitraum nicht", heißt es auf der Internetseite des Unternehmens [bvg.de] . Auch nach der Beendigung des Streiks könne der Verkehr einige Stunden lang noch unregelmäßig sein.

Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen – außer in Bayern. Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit, in Bayern laufen die Tarifverträge noch.

In Brandenburg geht es zudem um mehr Geld: Verdi will 20 Prozent - mindestens aber 650 Euro - mehr für die Beschäftigten im Nahverkehr rausholen. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Der Tarifkonflikt betrifft Verdi zufolge in Brandenburg 15 kommunale Verkehrsunternehmen mit insgesamt rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zwei Kundgebungen sind während des Warnstreiks in Berlin geplant, eine am Donnerstag um 9 Uhr vor der BVG-Zentrale in der Holzmarktstraße und eine weitere am Freitag, ebenfalls um 9 Uhr, im Invalidenpark - die gemeinsam mit "Fridays for Future". In Brandenburg soll es am Freitag eine gemeinsame Kundgebung aller streikenden Betriebe ab 12:30 Uhr auf dem Alten Markt in Potsdam geben.

Verdi und "Fridays for Future" arbeiten bereits seit einiger Zeit zusammen, unter anderem in der Verkehrskampagne "Wir fahren zusammen". Auch beim letzten Warnstreik Anfang Februar mischten sich an Streikposten junge Aktivistinnen und Aktivisten unter die Beschäftigten.