Nach diesem sollen der Bau des Lithiumhydroxidkonverters von Rock Tech sowie des Batteriewerks von SVolt in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) nicht so sicher sein wie bisher gedacht. Im Fall von Rock Tech soll es daran liegen, dass Fördermittel des Bundes fehlen, im Fall von SVolt habe das Unternehmen den nötigen Bauantrag noch nicht gestellt, heißt es.

Der Bürgermeister von Guben (Spree-Neiße), Fred Mahro (CDU), rechnet nach eigenen Angaben weiter fest mit Fördermitteln für die Ansiedlung des deutsch-kanadischen Rohstoffunternehmens "Rock Tech Lithium" in seiner Stadt. Das erklärte er am Montag dem rbb und reagierte damit auf Zeitungsberichte des Springerkonzerns, unter anderem in der " B.Z. ".

Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will sich aktuell nicht dazu äußern, ob die beiden Großinvestitionen im Lausitzer Strukturwandel auf der Kippe stehen. Die Projekte seien schlichtweg noch nicht in trockenen Tüchern, sondern "Work in Progress", erklärte er am Montag dem rbb.

"Sie sehen mich schmunzeln", so Steinbach, "weil ich glaube, den Ruf zu haben, dass ich über diese Dinge entweder rede, wenn wir ein Rennen verloren haben - dann muss man auch dazu stehen und man kann nicht jedes gewinnen - oder wenn wir ein Rennen gewonnen haben und es in trockenen Tüchern ist."



Jeder dürfe seine eigenen Rückschlüsse ziehen, wenn er nach wie vor schweige, so der Wirtschaftsminister. Die Planungen für die Projekte gehen laut Steinbach aber weiter.