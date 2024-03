S 2

Am Wochenende 8. bis 10. März fahren Busse zwischen Karow und Bernau - jeweils ab Freitag 21.45 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss. ... Am Wochenende 15. März bis 17. März besteht Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Marienfelde und Priesterweg -ab Freitag 21.45 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss. ... Außerdem fahren am 16. März von 8 bis 16 Uhr Busse zwischen Buch und Bernau.