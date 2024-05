Nach Anschlag auf Tesla-Stromversorgung - Arbeiten am Strommast beendet

Die Reparaturarbeiten an einem Strommast in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) sind beendet. Das teilte der Netzbetreiber Edis dem rbb auf Anfrage mit. Der Strommast bei Steinfurt - einem Ortsteil der Gemeinde Gosen-Neu Zittau - war Anfang März bei einem Brandanschlag mutmaßlicher Linksextremisten beschädigt worden, wobei die Stromversorgung des US-Elektroaautobauers, anderer Unternehmen und tausender Privathaushalte unterbrochen wurden. Seitdem ermittelt der Generalbundesanwalt zu den Tätern.