Es ist nicht unüblich. Ich glaube nicht, dass jeder zweite Arbeitgeber anfängt, kranke Beschäftigte zu Hause aufzusuchen. Das ist mir so nicht bekannt. Aber es gibt eben Extremfälle. Wenn also wirklich ein starker Verdacht besteht und der Arbeitgeber das nicht aufklären kann, dann ist es eher üblich, ein Detektivbüro zu beauftragen und zu überprüfen, ob die Angestellten arbeitsunfähig krank sind oder ob sie zum Beispiel eine andere Beschäftigung ausüben während der Krankheit. Das gibt es schon. Weil man so ein Detektivbüro auf Beschäftigte ansetzen dürfte, gibt es eben auch die Möglichkeit, selber hinzugehen.

Der Tesla-Werksleiter sagte, so ein Vorgehen sei nichts Ungewöhnliches - viele Unternehmen würden das so machen. Können Sie das bestätigen?

Enrico Pätzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin und arbeitet in einer Kanzlei, die ausschlielich die Beschäftigten und Interessenvertretungen vertritt.

Ab wann ist so ein Schritt gerechtfertigt? Tesla sagt, sie hätten sich besonders auffällige Fälle angesehen. Also Fälle, in denen Mitarbeiter in diesem Jahr noch gar nicht gearbeitet haben oder immer zu Randzeiten krank waren. Ist das also ein guter Grund für so eine Maßnahme?

Nach dem Gesetz hat man ja Zeit, sich zunächst drei Tage ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung krankzumelden. Ab dem vierten Tag muss man dann spätestens eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Wenn Tesla argumentiert, viele Beschäftigte nutzten immer diese drei Tage aus und kämen eigentlich nie an den Punkt, wo sie eine Bescheinigung vorlegen müssen, dann könnte das schon ein Ansatzpunkt sein, wo der Arbeitgeber sagen darf: Dann gehe ich da mal hin und gucke, ob die Person wirklich krank ist.

Wobei man sagen muss: So wahnsinnig aufschlussreich ist so ein Hausbesuch für den Arbeitgeber ja auch nicht. Denn: Man müsste zwar die Tür öffnen, aber reinlassen muss ich den Arbeitgeber nicht. Er hat auch kein Recht von mir zu erfahren, warum ich eigentlich krank bin und was meine Diagnose ist. Die kriegt er ja auch über die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht. Das ist alles vom Persönlichkeitsrecht geschützt. Er könnte also nur gucken, ob wirklich jemand zu Hause ist. Selbst wenn er niemanden antrifft, heißt das ja nicht, dass jemand nicht krank ist. Er kann ja genauso beim Arzt sein oder zu Hause schlafen.