Der nächste Versuch, das ICC im Westen Berlins wiederzubeleben, beginnt in München – inoffiziell zumindest. Bei der großen Immobilienmesse ExpoReal stellt die Hauptstadt das geplante Konzeptverfahren vor. Von S.Schöbel

Warum Berlin den ICC-Neustart jetzt in München bewirbt

Bei dem sogenannten strukturierten Konzeptverfahren sollen demnach international die besten und tragfähigsten Konzepte für das ICC gesucht werden. "In Zukunft soll das ICC ein Ort für Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Innovation und Kongresse sein."

Neben dem Gebäude selbst wird auch der Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite des Haupteingangs an der Kantstraße für Investoren angeboten. Hier ist unter anderem ein neues Gebäude mit bis zu 100 Metern Höhe genehmigungsfähig. An dieser Stelle sah auch das Originalkonzept des ICCs ein Gebäude vor, das aber nie errichtet wurde. Möglich wären also ein Hotel, Büro oder Eventflächen, mit denen der Betrieb des ICCs querfinanziert werden könnte.