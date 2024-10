Gedreht wurden die Aufnahmen für den virtuellen Rundgang, als die Fassade gerade für Berlins neuen Werbespruch herhalten musste. "Wenn wir nix auf die Reihe kriegen, warum stehen dann alle Schlange?" fragte es patzig von der Stirnseite an der Kantstraße. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Im ICC stand schon lange niemand mehr Schlange, und die Vergabe an einen Investor haben gleich mehrere Senate nicht auf die Reihe bekommen.

Nach Herzenswunsch einrichten können sich willige Investoren im ICC schon jetzt – zumindest virtuell und mit ein wenig Vorstellungskraft. Dafür müssen sie nur eine VR-Brille aufsetzen und den digitalen Rundgang durch das riesige Kongresszentrum machen. Auf der großen Immobilienmesse ExpoReal, die an diesem Montag in München beginnt, ist das ICC als "Virtual Reality Experience" auf jeden Fall eines der Highlights am gemeinsamen Stand von Berlin und Brandenburg. "Interesse geweckt?" fragt der dazugehörige Flyer, mit dem die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) das seit 2014 stillgelegte Gebäude bewirbt und auf das anstehende Konzeptverfahren hinweist. 45 Jahre altes Kongresszentrum in Erbpacht abzugeben: Es ist der inoffizielle Startschuss für den nächsten - und vielleicht letzten - Versuch, eine Berliner Architekturikone in neue Besitzverhältnisse zu bringen.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey will es besser machen, deswegen reist die SPD-Politikerin auch persönlich nach München. Das ICC per VR-Brille begehen wird sie dort sicherlich auch, wenn auch nur für die Bilder. Denn die politische Herausforderung des Gebäudes, das so schwer zu vermarkten ist, kennt sie genau: Vor Giffey sind schon mehrere andere Wirtschaftsenator:innen am Westberliner "Raumschiff" gescheitert. Den letzten Versuch, einen Käufer für das ICC zu finden, hatte die Grüne Ramona Pop gestartet. Außer ein paar recht wilden Ideen, etwa die Verwandlung des ICCs in eine Art Biotop unter Folie oder der Ankauf mit mexikanischem Gold, kam nichts Zählbares dabei heraus. Stattdessen wurden erst Flüchtlinge und dann ein Corona-Impfzentrum dort einquartiert. Danach gingen die Lichter wieder aus. Die Fassade sammelt Dreck, mehr gibt es nicht zu berichten. Ihren 100-jährigen Geburtstag feierte die IFA zuletzt ohne das ICC auf seinen Lageplänen auch nur zu erwähnen. Nicht einmal als Orientierungspunkt taugte es noch. Die Türen zur Fußgängerbrücke über den Messedamm waren verschlossen.

Locken will Berlin die Investoren mit einem Paketangebot: Zum ICC gibt es auch den Parkplatz auf der anderen Seite dazu, an der Ecke von Messedamm und Kantstraße. Hier könnte, so das Baukollegium, ein Neubau mit einem Sockel von 60 Metern und einem Turm mit bis zu 100 Metern entstehen - so, wie es das ICC-Architektenpaar einst selbst geplant aber nie verwirklicht hatte. Das könnte zudem darüber hinwegtrösten, dass am ICC selbst nicht in die Höhe gebaut werden soll: Das alte Parkhaus, so das Baukollegium, darf zwar in Teilen abgerissen beziehungsweise umgebaut werden, doch ein Neubau soll nicht höher werden als das ICC selbst. Im letzten Ideenwettbewerb hatten hier mehrere Architektenbüros Türme mit Hotel, Büros und Kongressräumen geplant, die das ICC teils deutlich überragen würden. Hier muss nun umgeplant werden.

Die größte Herausforderung aber bleibt das veraltete, unter Denkmalschutz stehende Innenleben des ICC. An radikalen Ideen gab es in der Vergangenheit keinen Mangel: Rechenzentrum, Teststrecke für E-Fahrzeuge, Außenterminal des Flughafens BER mit direkter Zuganbindung. Entscheidend dürfte am Ende jedoch sein, dass das Nutzungskonzept wirtschaftlich tragbar ist - was laut vielen Experten nur im Zusammenspiel mit den Neubauten drumherum möglich wird, also einem Hotel oder gar weiteren, deutlich moderneren Kongress- und Konferenzflächen.