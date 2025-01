toberg Dienstag, 14.01.2025 | 11:36 Uhr

>"im Randbereich des Webs gehypt, um Menschen zu begeistern"

So ist das heutzutage... Du musst nur nen Hype erzeugen und schon kannst du jeden Mist irgendwie verkaufen, weil die Leuts so leichtgläubig mittlerweile sind. Lecker sieht für mich anders aus. Daher verspüre ich überhaupt keinen Appetit, diese Schokoladenart ansatzweise nur in die Nähe meiner Geschmacksnerven zu bringen.

Was mich an dieser Meldung hier doch überrascht ist, dass Aldi die Vermarktungsbedingungen des Nachahmerproduktes nicht vorher geprüft hat. Naja... nun erwischt es mal nen Großen. Sonst ist ja allermeist anders rum, dass kleine Anbieter sonstwie verklagt werden von großen Herstellern oder Discounterketten.