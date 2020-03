Hamsterkäufe, Verkäuferinnen und Verkäufer werden angemotzt: Der Handelsverband Berlin-Brandenburg beobachtet wachsende Spannungen in den Supermarktgängen und an den Kassen. Die Umgangsformen in den Lebensmittelgeschäften würden rauer, sagte der Hauptgeschäftführer Nils Busch-Petersen am Samstag der dpa. "Unsere Verkäufer spüren eine steigende Aggressivität."

Das zeige sich etwa, wenn Verkaufspersonal in der Corona-Krise darauf hinweise, wenn mehr als haushaltsübliche Mengen im Einkaufswagen landen. Dann sei es schon vorgekommen, dass Kunden Mitarbeiter mit dem Wagen abdrängten. "Wir brauchen das Gegenteil: Solidarität", sagte Busch-Petersen. Noch immer kaufen manche Kunden in Berliner und Brandenburger Supermärkten weit mehr, als sie für sich selbst oder ihre Familie eigentlich bräuchten - und andere schauen dementsprechend in leere Regale, suchen tagelang nach alltäglichen Dingen wie Toilettenpapier.