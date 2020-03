Nach der weiteren Verschärfung der Kontaktbeschränkungen in Berlin und Brandenburg sind viele Menschen ins Home-Office gewechselt - oder stehen ganz ohne Aufträge und damit Arbeit da. Da zeitgleich fast alle Geschäfte geschlossen sind, könnte die Branche derer, die Waren frei Haus befördern, an Fahrt gewinnen.

Die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden stehe dabei an erster Stelle, so Birke. Deswegen habe DHL die betrieblichen Prozesse situationsbezogen angepasst. "Unseren Mitarbeitern, also auch den Zustellerinnen und Zustellern, empfehlen wir gute Handhygiene, eine korrekte Hustenetikette, sowie das Einhalten eines Mindestabstandes zu eventuell erkrankten Personen", erklärt Birke in einem Schreiben an den rbb weiter.

"Das einzige, was wir bekommen haben, war ein Mitarbeiterbrief und ein Paar Einweghandschuhe", erklärt ein Paketbote der DHL, der nicht namentlich genannt werden möchte, gegenüber rbb|24. Geändert habe sich auch, dass die Empfänger nicht mehr auf dem Zustellgerät unterschreiben müssten. "Dafür müssen wir aber immer noch jeden Tag an dutzenden Türen klingeln und stehen in Kontakt mit Menschen, von denen wir nicht wissen, ob sie erkrankt sind."

DHL weist auf die Möglichkeit hin, dass Kunden auch Packstationen nutzen oder einen anderen Ablageort auswählen können, und empfiehlt dieses Zustellverfahren für alle Haushalte in Selbstisolation oder unter Quarantäne. Diese Auswahl obliegt aber ausschließlich den Kunden.