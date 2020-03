Polen hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus seine Grenze dicht gemacht. Das führte am Dienstag zu langen Staus auf den Autobahnen Ostbrandenburgs. Erschöpfte Brummifahrer schließen sich zum Teil direkt auf der Autobahn in ihren LKW ein.

Nach der Schließung von Polens Grenzen wegen der Corona-Krise haben sich die Wartezeiten an den deutsch-polnischen Übergängen deutlich verlängert. Vor allem auf der A12 in Richtung Frankfurt (Oder) ist die Fahrbahn auf allen Spuren vom LKW-Verkehr blockiert. Der Stau reichte am Dienstagmittag bis zur Anschlussstelle Fürstenwalde-Ost. Auf der A15 in Richtung Cottbus staut es sich ab Forst.

Vor dem Übergang Pomellen/Stettin auf der A11 blockierten LKWs ab Penkun die rechte Spur, hier wurden ortskundige Autofahrer gebeten, das Gebiet zu umfahren. Allerdings war auch die B116 in Richtung Polen ab Schwedt/Oder bis zum Grenzübergang voller Autos.



Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an den Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wieder Kontrollen

eingeführt.