rbb: Herr Fratzscher, Die Rettung der Lufthansa ist umstritten. Dabei wirkt das Unternehmen wie ein idealer Kandidat für die Corona-Rettungsprogramme der Bundesregierung. Marcel Fratzscher: Ja, die Lufthansa wäre sicherlich ein Kandidat. Die Bundesregierung hat in ihrem Wirtschaftsstabilisierungsfond gesagt, dass der Staat ungefähr hundert Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um sich an Unternehmen beteiligen zu können. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, der Staat kann sich nicht an jedem Unternehmen beteiligen. Wir haben viele Zehntausende von Unternehmen. Deshalb muss man sehr vorsichtig überlegen: Wo macht es Sinn, dass sich der Staat beteiligt?

Es gibt verschiedene Kriterien. Etwa: Ist das Unternehmen Lufthansa für die deutsche und europäische Wirtschaft so wichtig, dass man alles tun muss, um es zu retten, notwendigerweise auch mit staatlicher Beteiligung? Wollen wir das denn? Wenn man sich anschaut, welche Unternehmen man retten will, dann geht es natürlich erst mal um Daseinsfürsorge.

Das ist eine schwierige Frage. Klar, Lufthansa macht natürlich auch ganz viel Cargo, ganz viel Transport von Gütern, Dienstleistungen – auch von Masken. Logistik ist wichtig. Aber braucht Deutschland eine nationale Fluglinie? Viele Länder haben das nicht mehr. In Österreich und der Schweiz gibt es zwar Austrian Airlines und Swiss, die gehören aber mittlerweile zur Lufthansa. Sie sind keine nationalen Fluglinien mehr, das sieht nur so aus. Alitalia in Italien kränkelt vor sich hin. Es ist wahnsinnig teuer für ein Land, eine Fluglinie zu subventionieren und zu haben.

Für ein großes Land wie Deutschland ist es sinnvoll, in eigene Fluglinie zu haben. Wir haben Frankfurt und München als Hub [großes Drehkreuz, Anm.d.Red.] , dadurch reisen viele Menschen über Deutschland weiter. Das ist für die Logistikbranche wichtig. Also auch aus strategischer Sicht, wäre es gut, eine nationale Fluglinie zu haben.

Ein weiteres Problem sind die Spannungen zwischen Deutschland und der EU in Sachen Unternehmensrettungen. Deutschland hat gigantische Mengen Geld, um möglichst viele seiner Unternehmen zu retten. Andere EU-Länder haben diese Gelder nicht und kommen daher auch nicht so gut gegen die Krise an – aller Gemeinschafts-EU-Hilfen zum Trotz. Deshalb fürchtet die Europäische Kommission eine mögliche Marktverzerrung in der EU zugunsten Deutschlands. Ist das berechtigt?

Ja, das ist absolut berechtigt. Nehmen Sie folgendes Szenario: Der deutsche Staat gibt ganz viel Geld in die Lufthansa, rettet sie, macht sie stärker. In Spanien etwa ist das nicht möglich, und die nationale Fluglinie Iberia Air kommt in Schieflage. Dann entscheidet die Lufthansa vielleicht in einem Jahr: Uns geht's gut, Iberia schlecht. Wir kaufen jetzt Iberia auf. Spanien sagt dann: Hier kauft ein quasi staatliches Unternehmen unsere Fluglinie auf, weil wir nicht das Gleiche tun konnten wie die Bundesregierung. Iberia ist also nicht weniger wettbewerbsfähig als die Lufthansa oder weniger solide, sondern es hängt einfach von der staatlichen Unterstützung ab. Und das widerspricht eigentlich jeder Idee und jedem Konzept von fairem Wettbewerb. Das ist einer der Kritikpunkte der Europäischen Kommission. Sie sagt: Wenn wir wirklich einen europäischen Markt haben, dann müssen für alle Unternehmen überall in der EU die gleichen Bedingungen gelten. Dann kann es nicht sein, dass ein Unternehmen mit riesigen Milliardenbeträgen vom Staat aufgepäppelt wird. Aber ein anderes Unternehmen der Branche, das genauso gut oder wettbewerbsfähig ist, bekommt diese Unterstützung nicht, gerät dadurch in Schieflage oder erleidet Nachteile. Es ist schon wichtig, diese Kritik ernst zu nehmen.