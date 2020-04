Trotz Sonderöffnungsregelungen wegen der Corona-Pandemie bleiben Supermärkte in Berlin am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Laut Senat dürfen Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte und Apotheken zwar bis 19. April auch an Sonn- und Feiertagen zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. "Davon machen unsere Geschäfte aber keinen Gebrauch", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen der Nachrichtenagentur epd.

Die Angestellten in den Supermärkten und anderen noch geöffneten Geschäften arbeiteten derzeit an der Belastungsgrenze und bräuchten sonn- und feiertags dringend "eine Verschnaufpause", so Busch-Petersen. Das gelte auch für die kommenden Feiertage. Karfreitag und Ostern sei das höchste christliche Fest, sagte Busch-Petersen: "Da bleiben bei uns die Geschäfte zu - auch am Ostermontag. Ausnahmen werden möglicherweise nur die Spätis machen", so Busch-Petersen.

Aus dem brandenburgischen Gesundheitsministerium hieß es am Dienstag, Geschäfte dürften wegen der Corona-Ausnahmeregelungen diesmal auch am Osterfest öffnen, nämlich so wie in Berlin zwischen 12 und 18 Uhr. Ladenöffnungen seien nach Aussagen der verschiedenen Einzelhandelsketten in der Region zu Ostern aber nicht zu erwarten, sagte ein Ministeriumssprecher der epd.